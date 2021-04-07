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نائب أمير الشرقية يشيد بما حققه القطاع الثالث من تقدم في مجالات عديدة

نائب أمير الشرقية يشيد بما حققه القطاع الثالث من تقدم في مجالات عديدة
http://almnatiq.net/?p=969980

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بما حققه القطاع الثالث من تقدم في العديد من المجالات خلال السنوات الماضية نظير ما يلقاه من دعم من القيادة الحكيمة من أجل أن يكون شريكًا في تحقيق رؤية الوطن الطموحة التي حرصت على دعم وتنمية القطاع، وجعلت منه شريكاً فاعلاً وقدمت الدعم المالي والمعنوي لتطويره ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلين حيث عدّت الدولة القطاع العمود الثالث إستراتيجياً .
وأشار سموه إلى الدور المهم لبرامج الحوكمة في القطاع الثالث الذي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية، حيث أصبح العمل مؤسسياً محكوماً بضوابط وصولا لتطوير نظام حوكمة متكامل، لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة وتفعيل هذا القطاع وتطويره بما يتناسب مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” وبما يحقق النتائج المأمولة منه بالإسهام في تحقيق التنمية المستدامة .
وبارك سموه -خلال استقباله بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد بن ثواب الخالدي يرافقه أعضاء المجلس والعاملين والداعمين- توقيع اتفاقية بين الجمعية وشركة “نسما وشركائهم”، حيث وقع عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة المهندس حمد الخالدي وعن شركة نسما رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن علي التركي.
واطلع سموه على التقرير السنوي للجمعية لعام 2020 مشيداً بالجمعية وما قدمته من خدمات للمستفيدين خلال المدة الماضية، متمنياً سموه للجمعية الاستمرار في مسيرتها بالوتيرة نفسها لتحقيق آمال وطموحات مستفيديها.
من جانبه أوضح المهندس الخالدي أن الجمعية تسير بخُطا ثابتة وتتطور برامجها عاماً بعد آخر وفق منهجية عالية وتقدم عملاً مميزاً لخدمة مستفيديها، حيث بدأت بمبادرة تطوعية لعدد من المهندسين والمهندسات ثم تلاحقت التطورات سريعاً مع زيادة حجم العمل وتحولت الأعمال التطوعية لعمل مؤسسي منظم وتحقق للأسر المحتاجة والمتعففة حياة كريمة بعد ترميم منازلها وفق مواصفات عالية، مشيراً إلى تحقيق الجمعية جائزة رواد التسويق لعامين متتاليين ٢٠٢٠م و٢٠٢١م واختيارها من قبل وزارة البلدية والقروية والإسكان كنموذج لقصة نجاح على مستوى الجمعيات الإسكانية بالمملكة.
وكرم سموه خلال اللقاء مسؤولي الجهات المشاركة في دعم برامج الجمعية .

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