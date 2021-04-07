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الشيخ السديس يدشن برنامج (تعظيم البيت الحرام)

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الشيخ السديس يدشن برنامج (تعظيم البيت الحرام)

الشيخ السديس يدشن برنامج (تعظيم البيت الحرام)
http://almnatiq.net/?p=969983

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم سلسلة برامج وفعاليات (تعظيم البيت الحرام)، بحضور أصحاب الفضيلة وكلاء الرئيس العام ومساعديهم.
وأكد الشيخ السديس أهمية المبادرات والبرامج لزيادة الوعي لدى منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتثقيفهم وتعزيز روح المبادرة وحس المسؤولية لديهم بما ينعكس على أدائهم وعملهم في خدمة زوار ومرتادي المسجد الحرام، بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله- في توفير بيئة تعبدية تُعين قاصدي الحرمين على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، سائلاً الله -العلي القدير- للجميع دوام التوفيق والسداد.
يذكر أن هذه البرنامج تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج والفعاليات التي تخدم جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة بعدة برامج وهي: برنامج حسن الوفادة، وبرنامج تمكين الفريق، وبرنامج تعظيم الحرمين، وبرنامج إتقان العمل، وبرنامج تبني الإبداع، وبرنامج حب الهداية.

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