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أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عبر الاتصال المرئي اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عبر الاتصال المرئي اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين
http://almnatiq.net/?p=969998
المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، اجتماعاً عبر – الاتصال المرئي – مع وكلاء الإمارة والمحافظين والقيادات الإدارية بإمارة المنطقة لاستكمال كافة التجهيزات والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك .
وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية وما يضمن سير أداء عمل المحافظات خلال شهر رمضان والتأكيد على إنجاز معاملات المواطنين ومتابعة تطبيق ضواط التجمعات وكل ما يخص التدابير الاحترازية والوقائية وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات.
وأكد سموه على الدور المناط في متابعة الأعمال والإشراف عليها ودور المحافظين في أداء الأجهزة الحكومية بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم، ومضاعفة الجهود والارتقاء بالعمل تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة .

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