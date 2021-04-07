ضوابط جديدة لتراخيص المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل

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شرعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في وضع اللمسات الأخيرة على أول لائحة تنظم تقديم الافراد المحتوى الإعلاني عبر منصات» التواصل الاجتماعي» بغرض الحد من التغرير بالمستهلكين والفوضى القائمة في هذا المجال.وطرحت الهيئة اللائحة على موقعها الاليكتروني لاستطلاع رأي المهتمين اعتبارا من يوم امس ولمدة اربعة ايام . وتهدف اللائحة التى حددت رسوم الترخيص أو إعادة التجديد بـ 15 ألف ريال، إلى إيضاح المتطلبات اللازمة لمنح ترخيص تقديم المحتوى الإعلاني من الافراد والذي يشمل أي إفصاح، أو أي إعلان مرئي ومسموع، أو صوتي، أو مرئي فقط، أو صور متحركة كانت أو ثابتة، أو أي نصوص مرتبطة بحساب أو حسابات مملوكة للمرخص له في تلك المنصات في المملكة، وسيكون المسمى «ترخيص تقديم المحتوى الإعلاني من قبل الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي».

الالتزامات يلتزم المرخص له بما يلي:

-عدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له.

– في حال اشتراك أكثر من شخص في حساب أوحد، تكون المسؤولية الناتجة عن الإعلان بالتضامن

– لا يجوز للمرخص له التنازل عن الإعلان لمصلحة الغير، إلا في الحالات التي يكون فيها اتفاق مع موفر الخدمة أو السلعة.

– ينبغي أن يكون الوصول إلى الإعلان متاحاً من كافة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة للنفاذ إلى المنصة.

يتوجب على المرخص له الالتزام بأن يشمل الإفصاح في الإعلان المقدم، بحسب طبيعته، الآتي:

– الإعلانات بمقابل مالي. – الإعلانات بدون مقابل مالي. – الحالات التي تتطلب من المرخص له رعاية سلعة أو خدمة.

– الحالات التي يكون فيها المرخص له سفيراً لمنتج الالتزام التعاقدي بين الأطراف

– يجب أن تنظم العلاقة بين المرخص له أو من يمثله وبين موفر الخدمة أو السلعة المراد الإعلان عنها بموجب اتفاق مكتوب.

– يحظر عرض أو بث أي مادة إعلانية أو دعائية دون وجود أي وجه من أوجه التعاقد أو الاتفاق.

– يجب أن يكون لموفر الخدمة أو السلعة كيان قانوني في المملكة.

– في حال كان المرخص له هو ذاته صاحب الحق في التصرف في الخدمة أو السلعة المعروضة فيتوجب وجود كيان قانوني له في المملكة.

شروط الإعلان:

– يجب على المرخص له أن يوضح بطريقة تزيل اللبس أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية.

– إبراز السلعة المراد الإعلان عنها بشكل واضح.

– يحظر أن يكون الإفصاح عن المادة الإعلانية من خلال رابط مستقل أو صور أو كلمات يؤدي النقر عليها إلى صفحة أخرى.

– يجب ألا يكون الإعلان مقتبساً من إعلان آخر.

-أن يكون الإفصاح واضحاً بشكل معقول ويمكن فهمه.

– أن يكون الإفصاح في بداية بث الإعلان.

– أن يكون شعار المنتج أو الخدمة واضحاً في الإعلان.

– أن يكون اللون على نقيض لون الخلفية الموضحة في الإعلان.

– في الحالات التي يكون فيها البث حياً يجب عرض ما يوحي أن المادة المعروضة إعلانية في بداية المقطع ومنتصفه ونهايته.