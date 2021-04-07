احدث الأخبار

تعليم تبوك يجهز خطة زمنية لتلقي منسوبيه لقاح كورونا
أبرز المواد
 ضوابط جديدة لتراخيص المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عبر الاتصال المرئي اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين
أبرز المواد
 السعودية الثانية عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يزور فرسان ويلتقي بمشايخ وأهالي المحافظة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يُدشن مركز الإصلاح الأسري بجمعية التنمية الأسرية “آلفة”
أبرز المواد
 الشيخ السديس يدشن برنامج (تعظيم البيت الحرام)
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يشيد بما حققه القطاع الثالث من تقدم في مجالات عديدة
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 100 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل المدير الإقليمي لقناة العربية
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يجتمع بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعليم تبوك يجهز خطة زمنية لتلقي منسوبيه لقاح كورونا

تعليم تبوك يجهز خطة زمنية لتلقي منسوبيه لقاح كورونا

أبرز المواد
ضوابط جديدة لتراخيص المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل

ضوابط جديدة لتراخيص المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل

أبرز المواد
أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عبر الاتصال المرئي اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عبر الاتصال المرئي اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين

أبرز المواد
السعودية الثانية عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021

السعودية الثانية عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021

أبرز المواد

تعليم تبوك يجهز خطة زمنية لتلقي منسوبيه لقاح كورونا

تعليم تبوك يجهز خطة زمنية لتلقي منسوبيه لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=970005
المناطق_فايز السميري

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في إعداد خطة عمل لإقامة مراكز تخصصية لتلقي  لقاح كورونا، بالشراكة والتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.  وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الحملة تستهدف حصول جميع منسوبي التعليم بالمنطقة والمحافظات والمراكز على لقاح كورونا، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.وأكد ” مدير التعليم ”  أهمية الحرص على أخذ اللقاح والمبادرة في ذلك لمواجهة انتشار هذه الجائحة في ظل الدعم الصحي والتوعوي الذي تقوم به جميع الجهات ، مشيراً إلى أن تعليم تبوك من خلال إدارة الشؤون الصحية المدرسية يسعى جاهدا في الإسهام بتنفيذ المبادرات الصحية في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي التعليم في ظل ما تشهده بلادنا من الاهتمام والرعاية بالمواطن والمقيم من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تحرص على سلامة الجميع.

روابط ذات صلة

ضوابط جديدة لتراخيص المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل

ضوابط جديدة لتراخيص المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل
أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عبر الاتصال المرئي اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس عبر الاتصال المرئي اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين
السعودية الثانية عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021

السعودية الثانية عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*