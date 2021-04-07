تعليم تبوك يجهز خطة زمنية لتلقي منسوبيه لقاح كورونا

المناطق_فايز السميري

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في إعداد خطة عمل لإقامة مراكز تخصصية لتلقي لقاح كورونا، بالشراكة والتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة. وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الحملة تستهدف حصول جميع منسوبي التعليم بالمنطقة والمحافظات والمراكز على لقاح كورونا، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.وأكد ” مدير التعليم ” أهمية الحرص على أخذ اللقاح والمبادرة في ذلك لمواجهة انتشار هذه الجائحة في ظل الدعم الصحي والتوعوي الذي تقوم به جميع الجهات ، مشيراً إلى أن تعليم تبوك من خلال إدارة الشؤون الصحية المدرسية يسعى جاهدا في الإسهام بتنفيذ المبادرات الصحية في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي التعليم في ظل ما تشهده بلادنا من الاهتمام والرعاية بالمواطن والمقيم من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تحرص على سلامة الجميع.