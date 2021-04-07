أمير منطقة تبوك يدشن مستشفى الولادة والاطفال الجديد بالمنطقة

المناطق_علي العميري

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم مستشفى الولادة والأطفال الجديد، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والذي يقع ضمن مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بمدينة تبوك بتكلفة تجاوزات الـ 471 مليون ريال, وبسعة 270 سرير وعلى مساحة 113770 متر مربع. وفور وصول سموه يرافقه معالي وزير الصحة عزف السلام الملكي ثم قص سموه شريط الافتتاح ، وازاح الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالمستشفى.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بايآت من القران الكريم , عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرض مرئي عن المستشفى , بعدها القى معالي وزير الصحة كلمة بهذا المناسبة قال: فيها إنجازات متواصلة تشهدها مسيرة الخير والنماء في هذا البلد المعطاء وفي مختلف مناحي الحياة، ونسعد جميعا في هذا اليوم المبارك بتدشين سموكم الكريم لمستشفى الولادة والأطفال في منطقة تبوك والذي يأتي ليعكس اهتمام قيادتنا الحكيمة – أيدها الله – بصحة المواطن وجعلها أولوية في كافة الخطط والبرامج التنموية.مشيراً إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود وزارة الصحة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في كافةُالمرافق الصحية وبما يسهم بإذن الله في توفير رعاية طبية وفق أعلى المستويات للمواطنين والمقيمين.مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة للقطاع الصحي في منطقة تبوك، مثنياً على جهود كافة العاملين في الشؤون الصحية والمرافق الصحية بالمنطقة، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لهذا البلد الكريم قادته وشعبه وأن يديم علينا نعمة الأمن والإستقرار.عقب ذلك تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.بعد ذلك قام سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الصحة بجولة على أجنحة ومرافق المستشفى واطلع الجميع على ما يحتويه من أجهزة وكوادر طبية. وفي ختام حفل التدشين تحدث سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي قائلاً: اليوم من أيام الخبر والسعادة والفخر وكل مشروع صحي في اي بقعة من المملكه هو انجاز كبير وفي منطقه تبوك ونحمد الله على ما نشاهده من منشآت صحيه الآن ولو قارناها بعشر سنوات ماضية نشاهد فارق كبير جدا.وأضاف سموه بأنني سعيد اليوم بهذا المستشفى الخاص بالولادة والاطفال الذي يعتبر من أفضل وأحدث المستشفيات المتخصصة في العالم،وهنأ سموه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله -، ولمعالي وزير الصحه وللعاملين بالشؤون الصحية بتبوك ولعموم الشعب السعودي وهذا شيء نفخر فيه و اتمنى ان يستفيد منه الجميع سائلاً سموه الله العلي القدير ان يجعل هذا المشروع من مشروعات الخير والبركة .