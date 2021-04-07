أمانة الشرقية تقيم الحفل الختامي لتكريم الفائزين بجائزة الأمين للتميز على مسرح الأمانة الإثنين القادم

المناطق_الدمام

يرعى معالي المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الإثنين القادم 30/08/1442هـ، الحفل الختامي لجائزة الأمين للتميز في دورتها الأولى وتكريم الوحدات الإدارية الفائزة بالأمانة.

ذكر ذلك مدير عام الجودة والتميز المؤسسي المهندس علي بن سعيد القرني، ولفت الى أن الجائزة شهدت العديد من المراحل حيث بدأت أعمال التحضير للجائزة منذ الانتهاء من أعمال ملتقى الجودة الثاني، حيث تعد هذه الجائزة إحدى مخرجات هذا اللقاء وتطبيقا عمليا لمخرجاته.

وأبان بأن الجائزة اعتمدت في أنظمتها ولوائحها على أفضل المعايير والممارسات الإدارية والتنظيمية المعتمدة وفق أنظمة الجودة ومتطلباتها، حيث شكل فريق عمل بالتعاون مع شركاء النجاح من معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة وعملوا على دراسة الوضع الحالي وتحديد المعايير الواجب توفرها والمقاييس المطلوب قياسها وفقاً للنموذج الأوروبي.

وقال م. القرني أن مراحل الجائزة بدأت بتدشين معالي الأمين لأعمالها وتحديد الوحدات الإدارية المستهدفة والبالغة 38 وحدة إدارية تقدم للجائزة منها 32 وحدة إدارية خضعت جميع مشاركتهم للتقييم من لجنة مستقلة من خارج الأمانة لضمان الحيادية كعنصر من عناصر التحكيم وأعطيت صلاحيات مستقلة وتعمل بسرية دون تدخل من أعضاء لجنة الجائزة وعملت على تقييم الوحدات المشاركة بالأمانة، ثم بدأت مرحلة اعداد نموذج المشاركة وهو عبارة عن عرض تقديمي يقدم إلى لجنة التحكيم ويهدف إلى تأكيد المشاركين للمرحلة الختامية والاستعداد لأي مناقشة مع اللجنة بالجائزة من معالي أمين المنطقة الشرقية.

وأكد المهندس القرني أن لجنة الجائزة ستعمل على إعداد التغذية الراجعة لكل المشاركين في الجائزة من خلال ما آلت إليه نتائج لجنة التحكيم بهدف توضيح فرص التحسين لكل الوحدات المشاركة.

وقدم المهندس القرني شكره وتقديره لأعضاء لجنة الجائزة وأعضاء لجنة التحكيم ولمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية على ما بذلوه من جهود كبيرة أدت إلى نجاح الجائزة بشكل مميز في أول دورة من دوراتها.