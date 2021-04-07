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محافظ أملج يشدد على سرعة إنجاز المشاريع قبل موسم صيف السعودية

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محافظ أملج يشدد على سرعة إنجاز المشاريع قبل موسم صيف السعودية

محافظ أملج يشدد على سرعة إنجاز المشاريع قبل موسم صيف السعودية
http://almnatiq.net/?p=970018
المناطق_فايز السميري

نوه محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي، بما تحظى به الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة، من دعم ورعاية واهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما تحظى به الجهات الحكومية والخاصة في المحافظة، من متابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.
وشدد محافظ أملج، خلال اجتماعه اليوم بعدد من الجهات الحكومية والخاصة القائمة على بعض المشاريع في المحافظة، على أهمية إنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة وضرورة معالجتها قبل موسم الصيف؛ بحكم أن محافظة أملج تم اختيارها كإحدى الوجهات السياحية الهامة في موسم صيف السعودية، حيث ناقش سير العمل في بعض المشاريع التي تنفذها بلدية المحافظة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، واستعرض نسب الإنجاز فيها.

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