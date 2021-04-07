أمير منطقة عسير يشيد بجهود جمعية” الوداد” الخيرية

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بجهود جمعية ” الوداد” الخيرية لرعاية الأيتام بعسير .

وشهد سموه في المجلس العام بالإمارة تسليم الطفل اليتيم رقم 100 الذي تم احتضانه لدى إحدى الأسر من أهالي منطقة عسير المؤهلة من خلال جمعية “الوداد” الخيرية لرعاية الأيتام، وذلك بعد استكمال إجراءات التسليم من قبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وشاهد أمير منطقة عسير خلال مراسم التسليم عرضًا مرئيًا عن جهود الجمعية في معالجة قضايا الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية على مستوى المملكة منذ تأسيسها قبل أكثر من 10 أعوام، وما يقدمه فرع “الوداد” بمنطقة عسير من جهود في هذا الشأن، وعبّر الأمير تركي بن طلال عن سعادته بما رآه من أعمال وجهود لخدمة هذه القضية الإنسانية.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام المهندس حسين بن سعيد بحري عن عظيم شكره وامتنانه لأمير منطقة عسير على دعمه الدائم لجهود الجمعية وهو امتداد لما تلقاه “الوداد” والعمل الخيري والاجتماعي في بلادنا من رعاية واهتمام من ولاة الأمر -حفظهم الله- ومن حكومتنا الرشيدة.

وتسلم سمو أمير منطقة عسير العضوية الفخرية من رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية تقديرًا وعرفانًا لجهوده في تنمية الإنسان وخدمة الأيتام.