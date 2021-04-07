موزعة على جميع فئات ” سينيمانا للفيلم العربي 2″ ..فاطمة السالمية : استلمنا 131 فيلما ..ولجان التحكيم ستشاهدها قريبا

المناطق_فايز السميرى

أكدت المدير الفني لمهرجان سينيمانا للفيلم العربي بنسخته الثانية فاطمة السالمية انه تم استلام 131 فيلما موزعة على فئات مسابقة المهرجان الفيلم الروائي القصير الفيلم التسجيلي وأفلام التحريك وذلك بعد انتهاء فترة تسليم الأفلام المشاركة بالمهرجان 27 مارس الماضي.

وأضافت السالمية : ان هناك بعض الأفلام تم اعادة ارسالها لأصحابها لان روابطها لا تفتح وتم اعطاء اصحابها مهلة لتصحيح الخلل في روابطها ويتم ارسالها من جديد لادارة المهرجان ليبدأ بعد ذلك فرزها وتوزيعها على لجان تحكيم المهرجان للمشاهده والتقييم وكتابة تقاريرهم المختصة بها تمهيدا لأختيار الأفلام الفائزة بكل فئة والتي ستعلن في الحفل الختامي للمهرجان 27 مايو المقبل .