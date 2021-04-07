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بلدية الخبر ترصد 14 مخالفة على المباني قيد الأنشاء

بلدية الخبر ترصد 14 مخالفة على المباني قيد الأنشاء
http://almnatiq.net/?p=970040
المناطق_فتحيه العبدالله

رصدت بلدية محافظة الخبر 14 مخالفة على المباني تحت الإنشاء، في عدد من أحياء الخبر. 

وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الحملة التي نفذتها إدارة رخص البناء، تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحقيق أهداف مشروع الرقابة على المباني والمنشآت للتأكد من تطبيق المخططات المعتمدة للمباني قيد الإنشاء والحد من مخالفات البناء بأنواعها ورفع مستوى جودة المشاريع أثناء التنفيذ ومتابعة تجاوزات مقاولي الإنشاءات خاصة في المنازل والمباني تحت الانشاء والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات، حيث تم رصد عدد من المخالفات تمثلت في مخالفة المبنى لأنظمة البناء، وتجاوز حدود رخصة البناء، وعدم الالتزام بها، والبناء وفق مخططات جديدة خلاف ما  تم الترخيص له، وزيادة مساحة البناء للملاحق العلوية، واستخدام الطرق والساحات، وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.  

ودعا الزايدي ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد ببنود رخصة البناء خلال فترة الإنشاء وعدم مخالفة الأنظمة، منوها بأنه سيتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي يتم رصدها وتوجيه إنذارات لهم، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.

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