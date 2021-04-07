محافظ الدوادمي يطلق فعاليات حملة(ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري بالمحافظة

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أطلق محافظ الدوادمي الأستاذ سلطان بن سعد السديري حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمنا – ‏فكرٌ آمن – لوطنٍ آمن”، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة.‏

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدوادمي ‏الشيخ محمد بن علي الحربي.

واطلع سعادته على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله الشبانات أن الحملة تحظى بدعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، كما تهدف إلى إبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك.

وبين “الشبانات” أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.