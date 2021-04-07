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بلدية رأس تنورة: إغلاق ثلاث منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية أمس الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=970046
المناطق_فتحيه العبدالله

أغلقت بلدية محافظة رأس تنورة، أمس الثلاثاء 24/08/1442هـ، ثلاث منشآت مخالفة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتفعيل تطبيق ” توكلنا ” في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية، واللجان المشتركة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني بأن البلدية ستواصل جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية التدابير الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها حسب التعليمات، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَا المهندس القرني الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للمجتمع.

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