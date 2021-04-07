تحديد مواعيد سباقات كؤوس وزارة الرياضة والأولمبية واتحاد الهجن

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن تحديد مواعيد سباقات كأسه إضافة إلى كأسي وزارة الرياضة والأولمبية السعودية.

وستُقام السباقات في الربع الأخير من العام الحالي، حيث سيكون موعد كأس الاتحاد السعودي للهجن خلال المدة من ( 1 ـ 5 ) أكتوبر المقبل في مدينة نجران، فيما سيُقام كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية من (1 ـ 5 ) نوفمبر بمدينة تبوك، بينما ستنطلق منافسات سباق كأس وزارة الرياضة مطلع شهر ديسمبر المقبل على ميدان السيح للهجن في الأحساء.