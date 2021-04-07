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تحديد مواعيد سباقات كؤوس وزارة الرياضة والأولمبية واتحاد الهجن

تحديد مواعيد سباقات كؤوس وزارة الرياضة والأولمبية واتحاد الهجن

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تحديد مواعيد سباقات كؤوس وزارة الرياضة والأولمبية واتحاد الهجن

تحديد مواعيد سباقات كؤوس وزارة الرياضة والأولمبية واتحاد الهجن
http://almnatiq.net/?p=970065

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن تحديد مواعيد سباقات كأسه إضافة إلى كأسي وزارة الرياضة والأولمبية السعودية.
وستُقام السباقات في الربع الأخير من العام الحالي، حيث سيكون موعد كأس الاتحاد السعودي للهجن خلال المدة من ( 1 ـ 5 ) أكتوبر المقبل في مدينة نجران، فيما سيُقام كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية من (1 ـ 5 ) نوفمبر بمدينة تبوك، بينما ستنطلق منافسات سباق كأس وزارة الرياضة مطلع شهر ديسمبر المقبل على ميدان السيح للهجن في الأحساء.

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