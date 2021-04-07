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الأهلي بطلاً لكأس بطولة النخبة بعد تجاوز الهلال

الأهلي بطلاً لكأس بطولة النخبة بعد تجاوز الهلال
http://almnatiq.net/?p=970068
المناطق - واس

توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نادي الأهلي بالكأس والميداليات الذهبية لبطولة النخبة للكرة الطائرة بنسختها الـ 22 للمرة السادسة في تاريخ البطولة بعد فوزه على الهلال بنتيجة (3/2) على صالة وزارة الرياضة في الرياض وذلك بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الدكتور صالح بن ناصر ورئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.
وحصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/21، 25/18، 25/17 فيما حصل الهلال على المركز الثالث والميداليات البرونزية والاتحاد على المركز الرابع والميداليات البرونزية.

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