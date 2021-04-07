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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

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منطقة الحدود الشمالية
“الصحة”: نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ونؤكد على استمرار التقيد بها

“الصحة”: نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ونؤكد على استمرار التقيد بها

منوعات

“الصحة”: نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ونؤكد على استمرار التقيد بها

“الصحة”: نُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ونؤكد على استمرار التقيد بها
http://almnatiq.net/?p=970071

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.
وأعلنت الصحة تسجيل (783) حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة مؤكدة، وتعافي (417) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7044) حالة منها (852) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (394952) حالة وحالات التعافي (381189) حالة, فيما تم تسجيل (8) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (6719) حالة , كما تم إجراء (63992) فحصا مخبريا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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