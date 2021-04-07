أمير الحدود الشمالية يقف على أرض الحرس الوطني بعرعر المسلّمة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

المناطق - واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم على أرض وزارة الحرس الوطني بمدينة عرعر سابقاً المسلّمة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, بحضور المدير العام لشؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله صعفق العنزي، وأمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري.

واستمع سموه لشرح مفصل عن المخطط العمراني المعتمد الذي يقع على مساحة 16000000 متر مربع، وما يضمه من أراضٍ سكنية مخصصة للمواطنين على قائمة الانتظار ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية.

وأشاد سموه بالقفزات التطويرية التي حققتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجهة استكمال وتعزيز عناصر منظومة السوق الإسكانية خاصة والعقارية على وجه العموم، وما حققته من تكامل بين أجهزة القطاع الحكومي ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي في توفير المنتجات الإسكانية والتمويلية الملائمة للمواطنين بجميع مناطق المملكة.

ووجه سموه بالإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية وتوزيع الأراضي لمستحقيها وفق أولوية التقديم، منوهاً سموه بهذا المشروع الذي سيوفر الأراضي الملائمة للمواطنين بالمدينة ويدمج النسيج العمراني بين أحياء شرق المدينة وغربها، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان كأحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.