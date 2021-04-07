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نيابة عن سمو ولي العهد ..

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدفعة (79) من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج الدفعة (79) من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية
http://almnatiq.net/?p=970096
المناطق - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم, حفل تخريج الدورة (79) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية.
وكان في استقباله معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد المطير وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف.
وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف كلمة قال فيها: إن قوة هذه البلاد المباركة تكمن في إيمانها بالله عز وجل وعقيدتها وقيادتها الحكيمة ورغبتها وقدرتها على التغيير والتطوير وإدارة الأزمات، حيث بذلت حكومتنا الرشيدة جهودًا كثيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بدأت مع اتخاذ قرارات استباقية تضمنت تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة منذ الإعلان عن ظهور هذا الفيروس، كما دعمت قيادتنا جهود الأجهزة الحكومية التي عملت بروح الفريق في إطار من التعاون والتنسيق.
بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم أدى الخريجون القسم، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.
وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.

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