«بلدي وبلدية بيشة» ينفذان ورشة تعريفية لخطة المشهد الحضري

المناطق - عسير

برعاية وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، نفذ المجلس البلدي بمحافظة بيشة وبلدية بيشة ورشة تعريفية بعنوان «خطة المشهد الحضري في محافظة بيشة»، بحضور محافظ بيشة المُكلف سعيد بن ناصر الطلوق، ورئيس بلدية بيشة علي آل جلبان وعدد من مديري الإدارات الحكومية والجهات الخاصة والمجتمع المحلي.

وبدأت الورشة بمداخله هاتفية من سمو أمير منطقة عسير أشاد فيها بهذه الورشة والقائمين عليها، مؤكداً سموه بأن هذا الأسلوب العملي التشاركي سيتم تطبيقه في كل مشاريع بلديات منطقة عسير بناءً على معايير المشهد الحضري، ثم شارك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أكد فيها حرص الأمانة على تنفيذ مشاريع المشهد الحضري في محافظة بيشة بكفاءة عالية.

بعد ذلك دشن محافظ بيشة المكلف الهوية البصرية لبلدية بيشة، مرحبا بالجميع في هذه الورشة التعريفية، ثم انطلقت محاور الورشة بإدارة عضوي المجلس البلدي الدكتور سعد الرمثي، وقباس الفهد، وشملت 5 محاور «مبادرة المشهد الحضري للمهندس منصور آل طراد، عرض مركز الشباب الحضري للمهندس أسامة الشهراني، عرض تطوير وسط المدينة للمهندس محمد حسن، عرض مبادرة معالجة التشوه البصري للمهندس عبدالرحمن القربي، تطوير ساحة سوق الربوع للمهندس ناصر الأكلبي» .

من جهته رفع رئيس المجلس البلدي ناصر آل سبوان شكره لسمو أمير منطقة عسير، على رعاية سموه لهذه الورشة وحرص سموه على الارتقاء في تنفيذ مشاريع بيشة المستقبلية بالشكل الذي يواكب رؤية المملكة 2030، مقدما شكره لجميع الحضور والمشاركين في هذه الورشة.