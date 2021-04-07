سفلتة عدد من مخططات المنح وإعادة تأهيل بعض الطرق المحورية بخميس مشيط

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http://almnatiq.net/?p=970104
المناطق - عسير

صرح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس / محمد بن ناجم الحويطي بأن البلدية تعمل على إزالة وكشط الإسفلت بطريق الستين والذي بدأت العمل فيه مؤخراً بعد أن أغلقته بالتعاون مع مرور المحافظة إبتداء من تقاطع شارع الدعوة للمسار المؤدي الى إشارة مستشفى النساء والولادة وحتى مدخل حي حسام حيث بين الحويطي بأن البلدية تأمل من الجميع إستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.
هذا وقد أوضح الحويطي أن هناك طرق رئيسية ومحورية بالمحافظة جار العمل عليها وقد تم تنفيذ عدد من الأعمال فيها ومنها ما يتعلق بالسلامة المرورية والسفلتة والدهانات والانترلوك والبلدورات ، إضافة الى مصائد تصريف مياه الأمطار لمعالجة تجمع المياه بهذه الطرق .
واختتم رئيس البلدية تصريحة بالتوضيح أن البلدية استكملت مشروع سفلتة مخطط المنح بالشنعة جنوب المحافظة بالإضافة إلى إستكمال أعمال السفلتة في مخططات المنح (مخطط ٣ شمال المحافظة ، ومخطط ٤٢٦ غرب المحافظة ، ومخطط شمال طريق الرياض ال يعلى بمركز تندحة ).

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