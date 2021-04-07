الأمير محمد بن ناصر يتفقد قرية “القصار” السياحية ومتحف الأديب إبراهيم مفتاح بفرسان

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مساء اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المواقع السياحية بمحافظة جُزر فرسان.

واستهل سموه الجولة بزيارة قرية “القصار” التراثية ، مطلعاً على ما تضمه القرية من منازل أثرية ومقهى شعبي ومسجد وغيرها من المرافق المقامة بالقرية التي تعتبر أحد المعالم السياحية البارزة بجزيرة فرسان.

كما شملت الجولة متحف الأديب إبراهيم بن عبدالله مفتاح، حيث استمع سموه لشرح مفصل من الأديب مفتاح عن المتحف وما يحويه من مقتنيات ومخططات ونقوش أثرية تبرز تاريخ جزر فرسان والعادات والتقاليد التي عرفت بها الجزيرة.

وأعرب الأمير محمد بن ناصر عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال الجولة الميدانية في الجزيرة من مواقع سياحية وأثرية ومشرعات تنموية.

وأكد سموه أهمية ماتزخر به جزر فرسان وغيرها من محافظات المنطقة من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة ، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة والاستفادة منها.

حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي وعدد من المسؤولين.

