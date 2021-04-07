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السفير المعلمي يلتقي مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يلتقي مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة

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الأمير محمد بن ناصر يتفقد قرية “القصار” السياحية ومتحف الأديب إبراهيم مفتاح بفرسان

الأمير محمد بن ناصر يتفقد قرية “القصار” السياحية ومتحف الأديب إبراهيم مفتاح بفرسان

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منطقة عسير

السفير المعلمي يلتقي مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يلتقي مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=970123

التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم افتراضياً ‏بالمندوبة الدائمة المعينة حديثاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد.‏
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏والتحديات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات‬ القضايا الدولية في الأمم المتحدة.
حضر اللقاء، رئيس مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب معالي السفير فيصل الحقباني، والمسؤولة ‏الإعلامية في الوفد طفول العقبي.‏

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