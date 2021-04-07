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وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

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وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
http://almnatiq.net/?p=970126

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، وذلك بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الاتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة بالعاصمة الرياض، وذلك لأهمية المملكة ودورها الفاعل في دفع التنمية السياحة بالمنطقة، بالإضافة إلى كونها وجهة سياحية عالمية تضم مناطق تاريخية وثقافية عريقة.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن الرسي.

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