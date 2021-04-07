الموارد البشرية بالرياض يثقف “143”من الأيتام واسرهم الكافلة .

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الحالي ثلاث دورات تدريبية ولقاء لـ134 مستفيد ومستفيدة من الأيتام المحتضنين واسرهم الكافلة .

اولى هذه الدورات ” مهارات التعلم مع الذات والغير” تحدثت فيها د. هند الاحمد على مدار يومين عن عوامل الوعي بالذات وحب الذات والعادات العشر الناجحة فيما تناولت دورة “التربية القرآنية منهج حياة” التي قدمتها د. ريم الباني كيفية التربية بالقرآن وفضل القرآن كما قدمت تهاني الجبير في دورة ” عادات العقل” مفهوم عادات العقل والعمل التعاوني وجاءت الجلسة الاستشارية “الإضطرابات السلوكية “التي قدمها د. محمد المطيري لتناقش مسببات السلوك وخطة تعديل السلوك وتشخيصه مع عرض بعض الحالات السلوكية على الحضور ودراستها .

تأتي هذه الدورات التدريبية والاستشارية ضمن الخطة السنوية لبرامج ادارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والتي تهدف من خلالها الى مد جسور التواصل مع كافة الجهات والقطاعات بما يعود بالنفع على ايتامها المحتضنين لدى الاسر الكافلة.