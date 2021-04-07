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أمير الجوف يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية

أمير الجوف يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية

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أمير الجوف يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية

أمير الجوف يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية
http://almnatiq.net/?p=970132
المناطق - الجوف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية عبر الاتصال المرئي.

ووجه سمو الأمير فيصل بن نواف كلمة للفائزين والفائزات حمد الله فيها على نِعَمة الأمن والرخاء في البلاد، في ظلِّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ .

وقدّم سموه الشكر لمنسوبي التعليم على جهودهم المباركة ومساندتهم للطلاب في جميع المراحل التعليمية في ظل الظروف الراهنة، ولوزارة التعليم على إطلاقها هذه المسابقة النوعية، التي جاءت لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإطلاق العنان للمبدعين والمُتميزين في مجال التصميم التقني الرقمي والتثقيف الإعلامي المميز لتسهم في نشر ثقافة المشاركة التقنية على مستوى الوطن، وإثراء المحتوى التعليمي الرقمي بمواد احترافية عالية الجودة، من خلال تصميم المحتويات التعليمية في المنصات التقنية، التي تُبرز قدرات ومواهب أبناء هذا الوطن المعطاء في هذا المجال ، لتواكب رؤية المملكة 2030.

من جانبه أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف لرعايته الحفل ودعمه المستمر والدائم للمتميزين والمتفوقين من أبناء منطقة الجوف على كافة الأصعدة، مما كان له الأثر الواضح في تحسين العمليات وجودة المخرجات واستدامة التميز.

وبين أن الحفل هذا تكريماً وتشجيعاً يوازي جهود المتميزين والمتميزات، والفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد، وتقديراً لأهمية التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، ونشر ثقافة، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة.
ثم ألقت الطالبة نورة السهيان من مدرسة الثانية عشر الابتدائية بسكاكا كلمة نيابة عن الفائزين والفائزات بالمسابقة شكرت فيها سمو الأمير فيصل بن نواف لتتويجه من اجتهدوا وحققوا إنجازاً يشكرون عليه، عادةً المسابقة فرصة لإطلاق العنان لإثبات القدرات في مجال التصميم التقني الرقمي والإعلامي لمشاركة التجارب من خلال المسابقة مع كل شرائح المجتمع.

واختتم الحفل بتكريم الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية للعام الدراسي 1442هـ.

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