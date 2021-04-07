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الشؤون البلدية تطلق الشهادة الصحية إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”

الشؤون البلدية تطلق الشهادة الصحية إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”

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الشؤون البلدية تطلق الشهادة الصحية إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”

الشؤون البلدية تطلق الشهادة الصحية إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”
http://almnatiq.net/?p=970137
المناطق - واس

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع وزارة الصحة خدمة إصدار الشهادة الصحية للعاملين في مجال المنشآت التجارية ذات العلاقة بالغذاء أو الصحة العامة إلكترونياً، وتحسين خدمات الإلغاء والاستعلام عن الشهادة الصحية في الأمانات التالية: أمانة المدينة المنورة، أمانة محافظة الطائف، أمانة منطقة عسير، أمانة منطقة جازان، أمانة منطقة نجران، أمانة منطقة حائل، أمانة حفر الباطن، أمانة منطقة الجوف، أمانة الحدود الشمالية، أمانة منطقة الباحة, على أن يتم إطلاق الخدمة في بقية الأمانات لاحقاً.

وستمكن هذه الخدمة المستفيدين من إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلدية، وذلك بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بين الأمانات والبلديات ومنصة صحة إلكترونياً، حيث يمكن للمستفيد إجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحية المرخصة وستنعكس نتيجة الفحص إلكترونيًّا في المنصة، الأمر الذي يسهل عملية إصدار الشهادات الصحية عبر منصة ” بلدي”.

الجدير بالذكر أن التحديثات شملت إصدار دليل استرشادي لإصدار الشهادات الصحية يتضمن الاشتراطات على التقديم وآلية الإصدار وبعض التحديثات ومنها تمكين العامل من تحديث وإدخال المعلومات الخاصة به على النظام بنفسه، وأن تكون مهنته من ضمن المهن التي يسمح من خلالها بإصدار الشهادة الصحية وأن يكون مرتبطا بمنشأة مرخصة يسمح نشاطها بإصدار الشهادة الصحية، وإرسال رسالة للعامل على رقم الجوال برقم السداد لدفع قيمة فاتورة الشهادة الصحية.

يشار إلى أن الشهادة الصحية تسمح بمزاولة المهنة للعاملين بالأنشطة المرتبطة بالغذاء والصحة العامة مثل المطاعم، وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس … وما في حكمها، ويتاح إصدار الشهادة الصحية عن طريق التكامل مع نتائج الفحوصات الطبية التي تجرى للمستفيدين عبر (منصة صحة) التابعة لوزارة الصحة.

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