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أمير منطقة جازان يشارك أهالي فرسان صيد سمك الحريد

أمير منطقة جازان يشارك أهالي فرسان صيد سمك الحريد
http://almnatiq.net/?p=970140
المناطق - فضه عطيف

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، أهالي محافظة جزر فرسان فعاليات صيد سمك الحريد المقامة ضمن المهرجان السنوي السابع عشر لصيد الحريد بخليج الحصيص.
وعقب وصول سموه المقر المعد للصيد أعطى سموه إشارة الانطلاق للمشاركين للصيد, حيث انطلق المتسابقون تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام بعد أن تم وضع بعض الأشجار من شجر “الكسب”, إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادين لمنع عبور السمك لذلك المرر الضحل لتبدأ بعد ذلك عمليات الصيد من قبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الاسماك في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.
وفي ختام الفعاليات أعلن سمو أمير منطقة جازان نجاح المهرجان, معرباً عن سعادته بزيارة المحافظة ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد للعام الحالي.
حضر مراسم صيد سمك الحريد وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي وعدد من المسؤولين وأهالي المحافظة.

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