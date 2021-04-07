بحضور أمير عسير .. صحة بيشة توقع 4 إتفاقيات

المناطق - عسير

برعاية كريمة من سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز تم توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين صحة بيشة وعدة جهات، وتنوعت الاتفاقيات بين تعليمية واجتماعية ورياضية ، تمثلت في إتفاقية مع جامعة بيشة وبلدية بيشة ونادي بيشة الرياضي ومكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال بيشة، وذلك في مقر مبنى محافظة بيشة.

وتضمنت هذه الاتفاقيات على التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ورعاية لعدد من الملتقيات والأنشطة الخاصة بصحة بيشة.

يذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي لتعزيز التعاون بين القطاعات، وإثراء الأنشطة العلمية والبحثية والخدمة المجتمعية للاستفادة من قدرات وخبرات صحة بيشة العلمية والمهنية بما يتوافق مع استراتيجية ورؤية االمملكة العربية السعودية2030.

من جانبه قدم سعادة مدير الشؤون الصحية ببيشة الأستاذ .فالح بن ناصر الشهراني شكرهُ وتقديرهُ لسمو أمير منطقة عسير على ما يوليه سموهُ من إهتمام ودعم غير محدود في جميع المجالات .

كما قدم سعادته الشكر لجميع الشركاء

على مايبذلونه من جهود لإنجاح مثل هذه الإتفاقيات .