أمير جازان يشرّف حفل أهالي محافظة فرسان ويدشّن ويضع حجر الأساس لمشروعات بأكثر من ٥٣٠ مليون ريال..

المناطق - فضة عطيف

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، حفل أهالي محافظة فرسان بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة , وذلك بشاطئ الحصيص.

وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي كلمة أبرز فيها ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات ، حتى أصبحت فرسان مدينة متكاملة تتوافر بها كل الخدمات.

إثر ذلك دشن سمو أمير المنطقة ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات التنموية والخدمية بقيمة إجمالية تجاوزت الـ ٥٣٠ مليون ريال شملت مشروعات المياه والتحلية والإسكان والكهرباء والبلديات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من المشروعات.

وتضمن حفل الأهالي قصيدة شعرية, وأوبريتاً وطنياً بعنوان “أشرق النور”. فيما تسلّم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر, وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

