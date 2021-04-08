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نادي الإبل يُطلق المرحلة الأولى من برنامج “حكمها” لاكتشاف خبراء التحكيم

نادي الإبل يُطلق المرحلة الأولى من برنامج “حكمها” لاكتشاف خبراء التحكيم
http://almnatiq.net/?p=970170
المناطق - الرياض

أطلقت إدارة نادي الإبل المرحلة الأولى من برنامج “حكمها” والتي أعلنت عنه في السابع من فبراير الماضي سعيًا منها لتطوير التحكيم وأن تكون الرائدة على مستوى العالم في تحكيم الإبل لإيجاد خبراء لتمكينهم بالعمل في لجان التحكيم بمهرجانات مزاين الإبل محليًا ودوليًا.
وأوضح صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمشرف العام على برنامج “حكمها” أن البرنامج يقيمه نادي الإبل لاكتشاف خبراء جدد في مجال التحكيم للمزاين بمهرجانات الإبل.
وقال : “هدفنا في نادي الإبل تأهيل كوادر سعودية شابة في مجال التحكيم وصقل موهبتهم للاستفادة منهم في المهرجانات القادمة التي يشرف عليها النادي، ورأيت نخبة من الكوادر السعودية في اليوم الأول والتي كانت تعتمد على معرفة المترشح لتفاصيل ومواطن جمال الإبل عبر اختبار تحريري، والمتأهل منهم سيتم ترشيحه للدخول بالمرحلة الثانية من الاختبارات والتي ستكون بالميدان لكي نعرف جيدًا مدى قدرات المترشح على الطبيعة.
وأشار سموه إلى أن الفائزين من برنامج حكمها سيتم منحهم المشاركة في لجنة التحكيم كحكم رديف في المهرجان القادم حتى يصبح لديهم مخزون معرفي عالي المستوى من خلال تواجدهم على أرض الميدان، ثم سيتم الاستفادة منهم بالتقييم بشكل رسمي.
وكان نادي الإبل قد تلقى أكثر من 1400 طلب للدخول في برنامج حكمها، وانطبقت الشروط على 779 متقدماً، ونظرًا للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا ومراعاةً للإجراءات الاحترازية تم استقبال 60 متقدمًا من الذين يحملون الشهادات الجامعية فما أعلى، وخضعوا للاختبار النظري بقاعتين مختلفة حيث تواجد كل 30 متقدمًا بقاعة لتطبيق التباعد الجسدي، وسيتم البدء بالمرحلة الثانية من برنامج حكمها بعد نهاية شهر رمضان المبارك القادم.

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