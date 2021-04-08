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مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضافر دولي لحصول النازحين وعديمي الجنسية على اللقاحات

مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضافر دولي لحصول النازحين وعديمي الجنسية على اللقاحات

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مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضافر دولي لحصول النازحين وعديمي الجنسية على اللقاحات

مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضافر دولي لحصول النازحين وعديمي الجنسية على اللقاحات
http://almnatiq.net/?p=970171

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تضافر العمل الدولي والتضامن من أجل ضمان التوزيع ‏العادل للقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك اللاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية.‏
وأشارت المفوضية في بيان صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي، إلى التفاؤل الذي تشعر به حيال اعتماد 153 دولة إستراتيجيات للتطعيم تشمل اللاجئين.‏
ولفتت المفوضية النظر إلى أن التطعيم لا يزال في أجزاء كثيرة من العالم يمثل تحدياً، موضحةً أن ذلك يرجع إلى حد ‏كبير إلى “عدم التكافؤ من حيث توفر اللقاحات وإلى قدرات النظم الصحية”.‏

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