مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضافر دولي لحصول النازحين وعديمي الجنسية على اللقاحات

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تضافر العمل الدولي والتضامن من أجل ضمان التوزيع ‏العادل للقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك اللاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية.‏

وأشارت المفوضية في بيان صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي، إلى التفاؤل الذي تشعر به حيال اعتماد 153 دولة إستراتيجيات للتطعيم تشمل اللاجئين.‏

ولفتت المفوضية النظر إلى أن التطعيم لا يزال في أجزاء كثيرة من العالم يمثل تحدياً، موضحةً أن ذلك يرجع إلى حد ‏كبير إلى “عدم التكافؤ من حيث توفر اللقاحات وإلى قدرات النظم الصحية”.‏