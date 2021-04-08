أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، عن تخطيطها بالعمل مع الكونجرس لاستئناف المساعدات الأمريكية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأوضح البيان الصحفي الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، أن هذه المساعدات تشمل 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و 10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، و 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، إلى جانب استئناف برامج المساعدة الأمنية الحيوية.
وأشار البيان إلى أن تقديم جميع المساعدات سيتم بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة، مفيداً أن المساعدة الاقتصادية تشمل دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار كوفيد 19 ؛ ودعم الأسر المحتاجة للوصول إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية كالغذاء والمياه النظيفة؛ ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني.
وأفاد البيان أن هذا التمويل هو بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة جائحة كوفيد 19 وانعدام الأمن الغذائي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في مارس.
الولايات المتحدة تخطط لاستئناف مساعدتها لفلسطينيين
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، عن تخطيطها بالعمل مع الكونجرس لاستئناف المساعدات الأمريكية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
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