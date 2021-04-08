الولايات المتحدة تخطط لاستئناف مساعدتها لفلسطينيين

المناطق - الرياض

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، عن تخطيطها بالعمل مع الكونجرس لاستئناف المساعدات الأمريكية ‏الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان الصحفي الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، أن هذه المساعدات تشمل 75 مليون دولار من المساعدات ‏الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و 10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكية ‏للتنمية الدولية (‏USAID‏)، و 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ‏‏(الأونروا)، إلى جانب استئناف برامج المساعدة الأمنية الحيوية.

وأشار البيان إلى أن تقديم جميع المساعدات سيتم بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة، مفيداً أن المساعدة الاقتصادية ‏تشمل دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار كوفيد ‏‎19‎‏ ؛ ودعم الأسر المحتاجة للوصول إلى الاحتياجات ‏الإنسانية الأساسية كالغذاء والمياه النظيفة؛ ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني.

وأفاد البيان أن هذا التمويل هو بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة جائحة كوفيد ‏‎19‎‏ ‏وانعدام الأمن الغذائي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في مارس.‏