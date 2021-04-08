شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن ومقيم لاستعراضهم مبالغ مالية وحيازة مواد مخدرة

المناطق - الرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة، ويظهر من خلالها تباهي أحد الأشخاص، يستقل مركبة برفقة آخر، باستعراض مبالغ مالية وحيازة مواد مخدرة، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، مواطن ومقيم من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.