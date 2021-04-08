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وزير الخارجية الفلسطيني: المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس

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وزير الخارجية الفلسطيني: المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس

وزير الخارجية الفلسطيني: المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس
http://almnatiq.net/?p=970181

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس عبر الانتخابات، مشيراً إلى استمرار الاتصالات المباشرة بأطراف الرباعية الدولية.
وقال المالكي في تصريحات له أمس إن إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مدينة القدس.
وأضاف المالكي “إسرائيل ماضية في عزل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية ومنع الانتخابات فيها فيما المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة في القدس “.
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال المالكي إن فلسطين ستسلم ردها على رسالة المدعية العامة للمحكمة فيما أرجأت إسرائيل الرد على رسالة المحكمة لها حتى في وقت لاحق اليوم.
وبين أنه في حال ادعت إسرائيل أنها ستقوم بمحاكمات داخلياً لكسب الوقت، فإن فلسطين بدورها ستوفر كل المسوغات القانونية التي تدلل على أن كل المحاكمات الإسرائيلية هي صورية وأن القضاء الإسرائيلي هو جزء من منظومة الاحتلال والاستيطان، مشيراً إلى أنه تم تقديم تقارير تكشف حقيقة النظام القضائي في إسرائيل الذي يغطي جرائم الاحتلال.

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