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البيت الأبيض ينفي المشاركة بأي بمحادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين

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البيت الأبيض ينفي المشاركة بأي بمحادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين

البيت الأبيض ينفي المشاركة بأي بمحادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين
http://almnatiq.net/?p=970183

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مشاركة الولايات المتحدة بأي نقاش مع حلفائها بشأن مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 المزمع إقامتها في الصين.
وقالت ساكي في المؤتمر الصحفي من البيت الأبيض أمس: “إن الإدارة الأمريكية لم تناقش أي مقاطعة للألعاب الأولمبية مع حلفائها وشركائها”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأمريكية تناقش مع حلفائها المخاوف المشتركة على مختلف الأصعدة لتؤسس نهجاً مشتركاً معهم.
وأكدت مواصلة الولايات المتحدة التباحث مع حلفائها بشأن الملف الصيني بما في ذلك قضية الإبادة الجماعية لأقلية الإيغور المسلمة.

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