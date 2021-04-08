احدث الأخبار

8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب
أبرز المواد
 وزير الخارجية الفلسطيني: المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس
أبرز المواد
 البيت الأبيض ينفي المشاركة بأي بمحادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين
أبرز المواد
 شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن ومقيم لاستعراضهم مبالغ مالية وحيازة مواد مخدرة
أبرز المواد
 نادي الإبل يُطلق المرحلة الأولى من برنامج “حكمها” لاكتشاف خبراء التحكيم
أبرز المواد
 مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضافر دولي لحصول النازحين وعديمي الجنسية على اللقاحات
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تخطط لاستئناف مساعدتها لفلسطينيين
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف يُدشن “المنصات الرقمية للمحتوى البرامجي والإذاعي الأولى” و “برامج دورة رمضان المقبل” لهيئة الإذاعة والتلفزيون
أبرز المواد
 أمير جازان يشرّف حفل أهالي محافظة فرسان ويدشّن ويضع حجر الأساس لمشروعات بأكثر من ٥٣٠ مليون ريال..
منوعات
 بحضور أمير عسير .. صحة بيشة توقع 4 إتفاقيات
منطقة عسير
 الأمير خالد الفيصل يتوج “الجبير” بجائزة الاعتدال في دورتها “الرابعة”
محليات
 أمير القصيم يدشن واحة “مدن” لتمكين الاستثمارات النسائية بمساحة 706 آلاف م²
الاقتصاد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب

8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب

أبرز المواد
وزير الخارجية الفلسطيني: المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس

وزير الخارجية الفلسطيني: المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس

أبرز المواد
البيت الأبيض ينفي المشاركة بأي بمحادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين

البيت الأبيض ينفي المشاركة بأي بمحادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين

أبرز المواد
شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن ومقيم لاستعراضهم مبالغ مالية وحيازة مواد مخدرة

شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن ومقيم لاستعراضهم مبالغ مالية وحيازة مواد مخدرة

أبرز المواد

8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب

8 آلاف قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب
http://almnatiq.net/?p=970186

قال مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، إن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال سنوات الحرب، تسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني بينهم أطفال والنساء وكبار السن، كما أودت بحياة 61 من العاملين في البرنامج، وخمسة خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن.
وناشد المسؤول اليمني، المتجمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي بالتوقف عن زراعة الألغام التي تسببت بكارثة إنسانية كبيرة في اليمن.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن الألغام لا تزال تشكل تهديداً للسكان ممن زرعت الميليشيا الألغام في مناطقهم وتمنعهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
وثمن مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، جهود المملكة العربية السعودية عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، في نزع وتطهير بلاده من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية ولا تزال مستمرة في زراعتها.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الفلسطيني: المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس

وزير الخارجية الفلسطيني: المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس
البيت الأبيض ينفي المشاركة بأي بمحادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين

البيت الأبيض ينفي المشاركة بأي بمحادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين
شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن ومقيم لاستعراضهم مبالغ مالية وحيازة مواد مخدرة

شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن ومقيم لاستعراضهم مبالغ مالية وحيازة مواد مخدرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*