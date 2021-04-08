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ارتفاع درجات الحرارة على غرب ووسط وشرق المملكة

ارتفاع درجات الحرارة على غرب ووسط وشرق المملكة
http://almnatiq.net/?p=970204
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة ، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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