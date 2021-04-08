الدبيبة يزور المملكة اليوم .. في إطار جولة خليجية

المناطق - وكالات

من المقرر أن يقوم اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية محطته الثالثة في جولته الخليجية التي قادته إلى الكويت والإمارات والتي يستعرض فيها آخر التطورات على الساحة الليبية، والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجولة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقات مع كافة الدول الخليجية.

وكان الدبيبة التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي أكد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها.

وبحث ولي عهد أبو ظبي مع الدبيبة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك وإقامة شراكات في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية.

وعبر رئيس حكومة الوحدة الليبية عن تطلعه لموقف دولي موحد تجاه ليبيا وفق المصالح المشتركة، وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها.