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دقيقة على مقعد “الكابتن” تكلف رمضان 6 ملايين جنيه

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دقيقة على مقعد “الكابتن” تكلف رمضان 6 ملايين جنيه

دقيقة على مقعد “الكابتن” تكلف رمضان 6 ملايين جنيه
http://almnatiq.net/?p=970229
المناطق - متابعات

بحكم نهائي، ألزمت المحكمة الاقتصادية في القاهرة الممثل محمد رمضان بدفع غرامة 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبواليسر، بسبب مقطع فيديو لم يستغرق دقيقة. وجاء في حيثيات الحكم الصادر (الأربعاء) أن رمضان استغل المقطع المصور في أكتوبر الماضي للترويج لكليب أغنية جديدة سماها «مش بتفتش في المطار»، جالسا مكان كابتن الطائرة في مشهد استعراضي من قمرة القيادة، ما ألحق أضراراً جسيمة مالية وأدبية لـ«أبواليسر». وكان النائب العام المصري تلقى بلاغا من أحد المحامين ضد رمضان يتهمه بسوء سلوك يعرض سلامة الطيران للخطر، ويستخدم مقعد الكابتن دون ترخيص رسمي، ما تسبب في وضع مصر بأدنى تصنيف لأمان وسلامة الطيران وفق منظمة الإيكاو.

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