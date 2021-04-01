سعود الدوسري يتلقى التهاني بتخرج أبنه برتبة ملازم

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

يتلقى مدير مشروع السنة التحضيرية لكليات الطب والهندسة والعلوم في جامعة بيشة ، عضو المجلس المحلي في محافظة وادي الدواسر الدكتور سعود بن خلف الدوسري ، التهاني من الأقارب والأصدقاء والزملاء ، بمناسبة تخرج ابنه ” مبارك ” من كلية الملك عبدالعزيز الحربية برتبة ملازم ، بعد نهاية حفل تخريج الدورة (79) من طلبة الكلية ، الذي رعاه يوم أمس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – .

تهانينا للدكتور سعود ، وعقبال المراتب العليا للملازم مبارك ، خدمة لأداء الواجب للدين ثم المليك والوطن .