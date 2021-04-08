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ديوان المظالم يحصد جائزتي “ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” من خلال خدماته الرقمية

ديوان المظالم يحصد جائزتي “ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” من خلال خدماته الرقمية

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ديوان المظالم يحصد جائزتي “ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” من خلال خدماته الرقمية

ديوان المظالم يحصد جائزتي “ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” من خلال خدماته الرقمية
http://almnatiq.net/?p=970245

حصد ديوان المظالم جائزتي “ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاح للشركات والأفراد من 17 بلداً، إذ حصد ديوان المظالم الجائزة الذهبية في التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية، والجائزة البرونزية في الاستجابة لجائحة كورونا.
وتكرّم جوائز “ستيفي ” الدولية الإنجازات المتميزة في أماكن العمل عبر برامج عدة مثل: جوائز “الأعمال الدولية”، وتم في هذا العام تقديم أكثر من 400 مرشح من عدة مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فئات أخرى مختلفة مثل: التميز في الابتكار في المنتجات والخدمات والإدارة المبتكرة، والابتكار في مواقع الشركات، وغيرها من الفئات الأخرى التي حددتها الجائزة.
يشار إلى أن ديوان المظالم حقق خلال الفترة الماضية عددًا من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي في جودة الإجراءات القضائية والإدارية، وذلك بمتابعة وإشراف من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبالتنسيق والمتابعة مع الإدارات في استمرار التطوير والتحديث لإجراءات العمل؛ لتحقيق الكفاءة والجودة التي تسهم في الوصول إلى توثيق الإجراءات وآليات العمل، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.

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