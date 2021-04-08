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أمانة نجران تنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك

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أمانة نجران تنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك

أمانة نجران تنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=970258

أنهت أمانة منطقة نجران استعداداتها لشهر رمضان المبارك من خلال إكمال خطتها المعدة، للتأكيد على سلامة الأغذية وما يقدم للمستهلك، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق.
وأوضح أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي أن خطة عمل شهر رمضان الفضيل لا تتعارض مع الخطط التشغيلية والحملات الأساسية المعدة مسبقاً.
وأكد المهندس العتيبي حرص الأمانة على كل ما يقدم للاستهلاك الآدمي، وتكثيف الحملات والجولات الرقابية على مستودعات الأغذية والمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ، للتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات ، مشيراً إلى إعداد فرق خاصة بالإصحاح البيئي لمكافحة الحشرات، وتكثيف أعمال النظافة، وزيادة القوة البشرية العاملة في الميدان، للتخلص السريع من النفايات بالطرق الآمنة، وفقاً لأعلى مستويات الجودة، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم الطوارئ 940.

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