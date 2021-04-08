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أمانة الجوف تنفذ 2592 جولة رقابية على منافذ البيع وصالونات الحلاقة

أمانة الجوف تنفذ 2592 جولة رقابية على منافذ البيع وصالونات الحلاقة

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أمانة الجوف تنفذ 2592 جولة رقابية على منافذ البيع وصالونات الحلاقة

أمانة الجوف تنفذ 2592 جولة رقابية على منافذ البيع وصالونات الحلاقة
http://almnatiq.net/?p=970261
المناطق_واس

نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الخمسة الماضية 2592 جولة رقابية على الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة، ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية للفرق الرقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن رصد 25 مخالفة، وإغلاق 17 منشأة.
وأبانت استمرار الحملات الميدانية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت والأسواق، مؤكدةً أنها لن تتهاون في رصد المخالفات وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع جهود الأمانة والبلديات التابعة لها من خلال الإبلاغ عن المخالفات وتقديم الملاحظات عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940.

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