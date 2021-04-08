تركي آل الشيخ معلقاً في تويتر:”تبونا ننبسط في العيد ولا الوضع نتفليكس”

المناطق- الرياض

نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إنفوجرافيك وزارة الصحة التي أعلنت فيه أمس حالات الإصابة بكورونا والتي بلغت 783 حالة جديدة.

وعلق “آل الشيخ” على الإنفوجرافيك الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”قائلًا :”القرار بيدكم.. تبونا ننبسط في العيد ولا الوضع نتفليكس.. هذا يعتمد على جديتكم والمسارعة بأخذ اللقاح والحرص في التجمعات”.