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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

تركي آل الشيخ معلقاً في تويتر:”تبونا ننبسط في العيد ولا الوضع نتفليكس”

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تركي آل الشيخ معلقاً في تويتر:”تبونا ننبسط في العيد ولا الوضع نتفليكس”

تركي آل الشيخ معلقاً في تويتر:”تبونا ننبسط في العيد ولا الوضع نتفليكس”
http://almnatiq.net/?p=970273
المناطق- الرياض

نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إنفوجرافيك وزارة الصحة التي أعلنت فيه أمس حالات الإصابة بكورونا والتي بلغت 783 حالة جديدة.
وعلق “آل الشيخ” على الإنفوجرافيك الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”قائلًا :”القرار بيدكم.. تبونا ننبسط في العيد ولا الوضع نتفليكس.. هذا يعتمد على جديتكم والمسارعة بأخذ اللقاح والحرص في التجمعات”.

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