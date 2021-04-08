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أمير منطقة نجران يتسلّم العضوية الفخرية لجمعية نور نجران النسائية للأشخاص ذوي الإعاقة

أمير منطقة نجران يتسلّم العضوية الفخرية لجمعية نور نجران النسائية للأشخاص ذوي الإعاقة

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أمير منطقة نجران يتسلّم العضوية الفخرية لجمعية نور نجران النسائية للأشخاص ذوي الإعاقة

أمير منطقة نجران يتسلّم العضوية الفخرية لجمعية نور نجران النسائية للأشخاص ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=970279
المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران العضوية الفخرية لإدارة جمعية نور نجران النسائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، رئيسة مجلس إدارة جمعية نور نجران، غادة بنت محمد آل مستنير، وعدداً من منتسبات الجمعية لأعمال التطوع وخدمات المستفيدين والعلاقات العامة.
ونوه سموه بجهود الجمعية وما تقدم من خدمات وأعمال إنسانية مقدرة لفئة غالية على الجميع، مشيداً بأعمال الجمعية الإنسانية وأهمية العمل التطوعي والإنساني، مؤكداً تقديم الدعم وما تحتاجه الجمعية لتواصل تميزها في تقديم خدماتها.
وجرى خلال اللقاء تقديم إيجاز عن الجمعية وأعمالها وما تقدمه من خدمات تثقيفية وتوعوية لأولياء أمور ذوي الإعاقة وكل مختص ومهتم بالمجال وتقديم خدمات تدخل مبكر للأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات تشمل جلسات فردية لجميع فئات ذوي الإعاقة “توحد ــ فكري ــ متلازمة داون ــ صعوبات تعلم ــ نطق وتخاطب ــ تعديل سلوك ــ إعاقة حركية وسمعية وبصرية”، وبلغ عدد المستفيدين والمسجلين لدى الجمعية 600 طفل وطفلة من ذوي الإعاقة بمختلف الفئات يقوم على خدمتهم 150 شخصاً من الجنسين.

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