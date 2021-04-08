أمير منطقة نجران يطلّع على تقرير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة

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اطّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على التقرير السنوي لأعمال فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة عن العام المنصرم 2020م.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة نجران عبدالرحمن بن حترش آل حشيش.

وأبان سموه أهمية أعمال هيئة الإحصاء ودور الإحصاء الكبير في تحديد الاحتياجات في مختلف المجالات والجوانب وتحديد الدراسات الدقيقة التي تبنى على المعلومات الإحصائية لأعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم خدمات إحصائية محدثة تتميز بالدقة والمصداقية ودعم اتخاذ القرار.

وتضمن التقرير جملة من الموضوعات الإحصائية والمسوح الدورية وإحصاءات سوق العمل ومشاركات الفرع في عدد من برامج الإشراف على التعداد.