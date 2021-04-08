إغلاق 17 مسجداً بعد ثبوت 17 حالة كورونا بين المصلين

المناطق_ الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 17 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 60 يوماً 519 مسجداً، تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر، اليوم الخميس، أن المساجد المغلقة: 6 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 6 حالات إصابة بها، وأربع مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد أربع حالات بها، ومسجدان في كل من منطقتي القصيم وتبوك تم رصد حالتين في كلٍ منهما، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 15 مسجداً؛ خمسة مساجد بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقتي الرياض والشرقية ومسجدان في منطقة المدينة المنورة ومسجد واحد في منطقتي مكة المكرمة والجوف، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.