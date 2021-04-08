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إدارة تعليم عنيزة تحتفي بـ 140 فائزًا في مسابقة “مدرستي” الرقمية

إدارة تعليم عنيزة تحتفي بـ 140 فائزًا في مسابقة “مدرستي” الرقمية

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إدارة تعليم عنيزة تحتفي بـ 140 فائزًا في مسابقة “مدرستي” الرقمية

إدارة تعليم عنيزة تحتفي بـ 140 فائزًا في مسابقة “مدرستي” الرقمية
http://almnatiq.net/?p=970291
المناطق_عنيزة

أقامت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، صباح أمس الأربعاء، حفلًا افتراضيًا لتكريم 140 فائزًا في مسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بالشراكة مع شركة نقي للمياه، حيث أقيم الحفل بمقر المحافظة، وتحت رعاية سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم السليم، ومدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي.

وتستهدف المسابقة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، وذلك بهدف إثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور.

وتتركز مجالات المسابقة التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم عن بُعد، من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تتضمن فروعها مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، ومجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، بالإضافة إلى مجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

من جانبه، بيَّن مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، أهمية هذه المسابقة الرقمية لما تمثله من قيمة تعليمية تثقيفية مفيدة لكافة شرائح العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المسابقة، وقد شكلت لها لجنة عليا برئاسة معالي نائب الوزير مما يعكس الاهتمام بهذه المسابقة النوعية.

وأضاف، أن المسابقة متاحة للمشاركة للطلاب وأولياء أمورهم ولمنسوبي التعليم من معلمين وإداريين، وللمهتمين أيضا في مجالات المسابقة، وذلك من خلال مجالاتها الثلاثة “الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب”، حيث يمكن للجميع المشاركة في المسابقة من خلال المنتجات الـ 7 المتنوعة مثل مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية والموشن جرافيك والرسالة المؤثرة وغيرها من المنتجات.

وأوضح مدير تعليم عنيزة، أن المسابقة جاءت بالتزامن مع التحول من الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد، لنشر ثقافة التعلم الإلكتروني، ولتطوير القدرة على استخدام الحلول التقنية التي تساعد في هذا التحول، لافتًا إلى أن المسابقة تقدم تدريبات مهارية ومعرفية وثقافية تبادلية بين الطالب والمعلم، كما أنها تثري محتوى المكتبة التعليمية والثقافية. 

وقدم “الحربي” تهنئته لـ 140 فائزًا بتعليم عنيزة في مجالات المسابقة المختلفة بدعم من راعي المسابقة شركة نقي للمياه، مثمنًا دور وزارة التعليم في توفير أجهزة لوحية ذكية لجميع الفائزين.

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