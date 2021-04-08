عقارات الدولة تطرح 3 فرص استثمارية بمكة المكرمة

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة طرح فرص استثمارية تشمل ثلاثة أراضٍ في شارع المنصور بحي جرول بمكة المكرمة.

وتتميز الفرص بموقع جغرافي حيوي على بُعد 2,5 كيلو متر من الحرم المكيّ في منطقة حيوية تجارية محاطة بالعديدِ مِن الأبراجِ السكنيةِ والفنادق والمراكز التجارية، وعلى مدة استئجار تمتد إلى 25 عاماً, بالإضافة إلى مهلة إنشاء لمدة عامين ونصف، وتتكون أرض جرول من 3 قطعٍ تقدرُ مساحة كل قطعة بحوالي 6,097 مترا مربعاً (بإجمالي 18,293 متراً مربعاً).

وأهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات التواصل عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447.