احدث الأخبار

العُمري يمزج الفصحى بالعامية في قصة “حنش يارا”
أبرز المواد
 تعاون “مكافحة المخدرات” بالسعودية يقود السلطات الماليزية لضبط 3.8 مليون قرص مخدر
أبرز المواد
 أمير مكة يرأس اجتماع مجلس المنطقة لمناقشة القضايا التنموية
أبرز المواد
 «الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يستقبل السفير الإماراتي
أبرز المواد
 فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يستكمل جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان
أبرز المواد
 جامعة القصيم تحقق معدلات مرتفعة في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهن الصحية
أبرز المواد
 مركز الباحة لذوي الإعاقة يحتفل بالأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان
أبرز المواد
 غرفة المدينة المنورة تنظّم لقاء “دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ما بعد كورونا”
أبرز المواد
 عقارات الدولة تطرح 3 فرص استثمارية بمكة المكرمة
أبرز المواد
 أمير مكة يوجّه بإطلاق اسم الشاعر الثبيتي على أحد شوارع الطائف
أبرز المواد
 تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن وجود ثغرات في تطبيق «واتساب»
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

العُمري يمزج الفصحى بالعامية في قصة “حنش يارا”

العُمري يمزج الفصحى بالعامية في قصة “حنش يارا”

أبرز المواد
تعاون “مكافحة المخدرات” بالسعودية يقود السلطات الماليزية لضبط 3.8 مليون قرص مخدر

تعاون “مكافحة المخدرات” بالسعودية يقود السلطات الماليزية لضبط 3.8 مليون قرص مخدر

أبرز المواد
أمير مكة يرأس اجتماع مجلس المنطقة لمناقشة القضايا التنموية

أمير مكة يرأس اجتماع مجلس المنطقة لمناقشة القضايا التنموية

أبرز المواد
«الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي

«الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي

أبرز المواد

عقارات الدولة تطرح 3 فرص استثمارية بمكة المكرمة

عقارات الدولة تطرح 3 فرص استثمارية بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=970303
المناطق_واس

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة طرح فرص استثمارية تشمل ثلاثة أراضٍ في شارع المنصور بحي جرول بمكة المكرمة.
وتتميز الفرص بموقع جغرافي حيوي على بُعد 2,5 كيلو متر من الحرم المكيّ في منطقة حيوية تجارية محاطة بالعديدِ مِن الأبراجِ السكنيةِ والفنادق والمراكز التجارية، وعلى مدة استئجار تمتد إلى 25 عاماً, بالإضافة إلى مهلة إنشاء لمدة عامين ونصف، وتتكون أرض جرول من 3 قطعٍ تقدرُ مساحة كل قطعة بحوالي 6,097 مترا مربعاً (بإجمالي 18,293 متراً مربعاً).
وأهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات التواصل عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447.

روابط ذات صلة

العُمري يمزج الفصحى بالعامية في قصة “حنش يارا”

العُمري يمزج الفصحى بالعامية في قصة “حنش يارا”
تعاون “مكافحة المخدرات” بالسعودية يقود السلطات الماليزية لضبط 3.8 مليون قرص مخدر

تعاون “مكافحة المخدرات” بالسعودية يقود السلطات الماليزية لضبط 3.8 مليون قرص مخدر
أمير مكة يرأس اجتماع مجلس المنطقة لمناقشة القضايا التنموية

أمير مكة يرأس اجتماع مجلس المنطقة لمناقشة القضايا التنموية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*