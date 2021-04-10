غرفة المدينة المنورة تنظّم لقاء “دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ما بعد كورونا”

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تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأحد القادم, لقاءً عن بعد بعنوان “دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ما بعد جائحة كورونا”.

ويستضيف اللقاء مدير عام برنامج “كفالة” همام هاشم, حيث يتناول مدى الدعم الذي ستقدّمه جهات التمويل للمنشآت الصغيرة المتأثرة بجائحة كورونا, ودور برنامج “كفالة” خلال الفترة القادمة, ويستعرض كيفية التوافق بين جهات التمويل وبرنامج “كفالة” والمنشآت المتأثرة بسبب جائحة كورونا, إضافة إلى التعريف بالبرامج الميسّرة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن برنامج “كفالة” يهدف إلى مساعدة المنشآت المتوسطة والصغيرة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها, وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع هذا القطاع من المنشآت, كما يسعى البرنامج إلى التغلّب على معوقات تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة المجدية اقتصادياً التي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.